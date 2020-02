Posted:

BROWNSVILLE — Diann (Hulsey) Gipson de Brownsville, TX, devota esposa, madre, abuela, hermana y amiga entró en descanso eterno el 11 de febrero de 2020 en su residencia rodeada de su amada familia. Ella nació en Dallas, TX el 15 de diciembre de 1944. Diann fue diagnosticada con cáncer de páncreas a finales de agosto. Pasó los últimos 5 meses y medio luchando valientemente contra la mortal enfermedad. La familia quisiera agradecer a todo el equipo de Kindred Hospice quien mostró una gran compasión y profesionalidad. Diann es precedida en la en la muerte por su madre Christine Trotter; Padre J.D. Trotter; hijo Mark Gipson; y esposo Prentice Gipson Jr. (Hoot). Quedan para atesorar su memoria sus hijos Robert Trotter, Bryan Borghesi; sus hijas, Christee Kimmel, Sherry Fogg y Shannon Proctor; sus hermanas Connie Lewis y Kathy Wallace; sus hermanos Dwight Trotter, Darwin Trotter, Delma Trotter; sus 8 nietos; y numerosos amigos. Diann fue una peluquera consumada que ganó muchos premios durante su carrera que abarcó más de 50 años. Diann disfrutaba pescando y acampando. Era una persona extrovertida excepcional, a quien le encantaba pasar tiempo con su familia y amigos. Los servicios se llevarán a cabo el domingo 23 de febrero de 2020 a las 10 a.m. en Sunset Memorial Funeral Home. 657 Springmart Blvd. Brownsville, TX 78526. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

