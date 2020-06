Previous Next DAVID GARCÍA

David García entró en descanso eterno el miércoles 3 de junio de 2020. David fue un gran padre, abuelo y hermano. Amado por todos. Amaba mucho a su familia. Lo extrañaremos muchísimo. A David le precedieron en la muerte su padre Pablo S. García, su madre Andrea G. García y su hermana Gloria Vidal. Deja para apreciar su memoria a su hijo David (Yolanda) García Jr., su hermano Johnny (Rosie), su hermano Gilberto, su hermana Irma Knowles, su nieta Destiny y su nieto David III. La visita será el sábado 6 de junio de 2020 de 3:00 p.m. a 9:00 p.m. con el rosario a las 7:00 p.m. en la Funeraria del Angel Buena Vista. Los arreglos funerarios se han confiado al cuidado de Funeraria del Angel Buena Vista, en 125 McDavitt Blvd., Brownsville, TX., (956) 541-5400, Dignity Memorial Provider. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Wednesday, June 17, 2020 3:10 pm.