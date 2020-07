NEW BRAUNFELS — Darren Christian Vásquez nació en Brownsville, Texas el 22 de marzo de 1995 y murió en Kyle, Texas el 26 de junio de 2020 a la edad de 25 años. Darren perdió su joven vida en un trágico accidente en New Braunfels, Texas, donde residió sus últimos 5 años.

Él fue uno de los 2 hijos de Nancy López y Manuel Vásquez Jr. era un hijo amado, hermano, nieto, sobrino, primo, amigo y socio de H-E-B.

Él se graduó en la Universidad Texas State, era un amante de la música y artista por derecho propio, un gurú del fitness y un joven gentil que siempre se preocupó por los demás. La familia y los amigos eran muy importantes para él. Siempre quiso alegrar a quienes le rodeaban. Amaba profundamente a su madre, padre, hermano y familia.

Le preceden en la muerte, su abuelo Manuel Vásquez Sr. y su tío Noé López.

Deja para atesorar su memoria a su madre Nancy López, padre Manuel Vásquez Jr., hermano Derick Michael Vásquez, abuelo Román López Jr. (esposa Vicky Jauregui), abuelas Isabel López y Ernestina Vásquez más sus tías, tíos, primos y queridos amigos.

La visita se llevará a cabo en domingo 5 de julio de 2020 en la Funeraria del Angel Rose Lawn de la 1 p.m. a las 10 p.m. con un rosario a las 6 p.m. y un servicio de oración a las 7 p.m.

La misa será el lunes 6 de julio de 2020 en Our Lady of Good Counsel Catholic Church a las 10 a.m. seguido del entierro en Rose Lawn Memorial Gardens Cemetery.

Los portadores del féretro serán su hermano Derick Michael Vásquez y sus 5 primos varones; David Lee Rubalcava, Noé Román López, Jonathan Jesús Morales, Mathew Robert Lucio y Sean Ray Cantú.