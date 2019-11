Posted:

Daniel Rolando García, de Brownsville, Texas entró a la gloria de su vida eterna el jueves 21 de noviembre de 2019 en su casa rodeado de su amada familia. Danny nació el 11 de diciembre de 1957 de Manuel Ramón y María Antonia García. A Danny le sobreviven su esposa, Nelda García, sus hijastros Mónica y Richard Avila, hermanas, Sylvia (Todd) McCutcheon y Cynthia (Guy) González, los hermanos Manuel, Mario y Robert (Cassandra) García y numerosas sobrinas y sobrinos. Los servicios están bajo la dirección de of Sunset Memorial Funeral © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Sunday, November 24, 2019 12:17 pm.