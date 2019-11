Posted:

BROWNSVILLE — Constanza Gamez entró en eterno descanso el miércoles 20 de noviembre de 2019 a la edad de noventa y dos años. Constanza nació en Wichita, Kansas. Hizo de Brownsville, Texas, su residencia en sus primeros años con su amado esposo Evaristo A. Gamez Sr. Era una ávida lectora y muy hábil en crochet, sabía mucho sobre letras de cientos de canciones y sabía quién era el artista y la mejor cocinera de todos. Ella fue profundamente amada y será profundamente extrañada. Le precedieron en la muerte su esposo de sesenta y dos años, Evaristo A. Gamez Sr.; sus hermanos y hermanas, y le sobreviven sus amados hijos Evaristo Gamez Jr. y su esposa Margarita, María Elena Gamez, Sergio Gamez y su esposa Bonnie y Rodolfo Gamez y su esposa Amelia. Además, para atesorar muchos recuerdos están sus dos nietos, Evaristo Gamez III, Carlos Arnoldo Gamez y sus familiares. La visita será de 2 p.m. a 9 p.m. el jueves 21 de noviembre de 2019, con una recitación del Santo Rosario a las 7:00 p.m. en la capilla norte de Treviño Funeral Home. La visita se reanuda de 8:15 a.m. a 1:15 p.m. seguido por el funeral programado a las 2 p.m. en la Iglesia Católica St. Luke el viernes 22 de noviembre de 2019, seguido por un rito de compromiso en Buena Vista Burial Park. Se invita a familiares y amigos a ver el obituario, el tributo en video, firmar el libro de visitas electrónicamente y dejar un mensaje de condolencia para la familia de la Sra. Gamez en www.trevinofuneral.com. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

