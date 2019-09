CECILIA F. ATKINSON CANTU

Posted:

Cecilia F. Atkinson Cantú, entró al descanso eterno el jueves, 19 de septiembre de 2019 en Brownsville, Texas. Cecilia es precedida en la muerte por su esposo Benigno Cantú. Quedan para atesorar su memoria sus hermanos: Estela (Raúl) Treviño, Carlos (Frances) Atkinson, George (María) Atkinson, hijos: Rosie Gonzalez, Ruth (Reynaldo) Treviño, Millie (David) Tamayo, Benigno Cantu Jr., Jimmy (Gabby) Cantu, Pearl (Eddie) Covarrubias, Cecilia (Joseph) Finger, Olivia (Benny) Gonzalez, nietos (10), bisnietos (10), y tataranietos (1). El funeral comenzará el lunes 23 de septiembre de 2019 de 2:30 p.m. a 7:00 p.m. con un servicio de oración a las 6:00 p.m. en Funeraria Del Angel Buena Vista. La misa se celebrará el martes 24 de septiembre de 2019 a las 10:00 a.m. en la Iglesia Católica St. Luke, seguida de un servicio de compromiso en el parque fúnebre Buena Vista. Los arreglos funerarios se han confiado al cuidado de Funeraria Del Angel Buena Vista 125 McDavitt Blvd., Brownsville, TX. 9565415400 Proveedor de Dignity Memorial. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Monday, September 23, 2019 4:06 pm.