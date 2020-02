Posted:

Carolina Ramírez Cortez falleció el sábado 22 de febrero de 2020 en Brownsville, Texas. Nació en Mercedes, Texas, el 17 de enero de 1947 de Luis y Felipa Ramírez. Ella creció y asistió a escuelas en Port Isabel, Texas. El 10 de febrero de 1968, se casó con Alfredo López Cortez y juntos criaron una familia de cuatro hijos. Carolina es precedida en la muerte por sus padres, dos hermanos: José y Roberto Ramírez y una hermana, Minerva Figueroa. Le sobreviven su esposo Alfredo y sus hijos: Jorge, Javier (Romelia), Jaime (Chelsea) y Joel Cortez. Tres nietos: Diego, Oziel y Ryan Cortez, y una nieta, Raquel Cortez. También le sobreviven sus hermanos: Juan y Efraín Ramírez y Elvia Anderson. Servirán como portadores de féretro Javier Cortez, Jaime Cortez, Joel Cortez, Arturo Cortez, José Guadalupe Rodríguez y Carlos Ruiz. La visita comenzará el martes 25 de febrero de 2020 de 11:00 a.m. a 9:00 p.m. con una recitación del Santo Rosario a las 7:00 p.m. en la Funeraria del Angel Buena Vista. El Servicio de Capilla se llevará a cabo el miércoles 26 de febrero de 2020 a las 2:00 p.m. seguido de un servicio de compromiso a las 3:00 p.m. en Buena Vista Burial Park. Los arreglos funerarios se han confiado al cuidado de Funeraria del Angel Buena Vista, en 125 McDavitt Blvd., Brownsville, Texas. (956) 541-5400 Dignity Memorial Provider.

