Carol Jane (Breen) Collinsworth, amorosa esposa, madre, hija, abuela, hermana y amiga, entró en descanso eterno el martes 16 de junio de 2020 a la edad de setenta y cuatro años. Carol Jane nació en la Ciudad de México, México, en 1946 de sus padres, Jerome Phillip y Jane Turner Breen. Estaba extremadamente orgullosa de su herencia mexicana, y más tarde obtuvo la doble ciudadanía estadounidense y mexicana. Carol conoció al amor de su vida, Larry, mientras asistía a la escuela en la Universidad Texas A&I, Kingsville, y se casó a fines del verano de 1967. Más tarde completó su educación en la Universidad de Texas en Brownsville, donde obtuvo su Maestría en Administración de Negocios y enseñó como profesora de contabilidad. Carol también era una contadora pública certificada, muy caritativa, generosa y que a menudo brindaba servicios de impuestos gratuitos. Uno de sus pasatiempos favoritos era coleccionar monedas mexicanas, viajar y pasar tiempo con su familia, a quien amaba mucho. También pasó innumerables horas como voluntaria y fue miembro de Church of the Advent, Episcopal Altar Guild de Brownsville, Texas. Carol tenía una personalidad muy sociable y será extrañada por todos los afortunados que la conocieron. Carol fue precedida en la muerte por sus padres, Jerome Phillip y Jane Turner Breen. Quedan para atesorar su memoria su amoroso y devoto esposo de cincuenta y cuatro años, Larry Collinsworth; su hija, Patricia Collinsworth e hijo, Jerry Collinsworth (Jessica); nietos Charlotte, Cole, Leah y Luke; su hermano, Jerome Breen, Jr., y su hermana, Judith Breen Arrington. Se anunciará un servicio conmemorativo en una fecha posterior. Los recuerdos de Carol se pueden compartir en www.darlingmouser.com. Los arreglos funerales personalizados se han confiado al cuidado de la funeraria Darling Mouser en 945 Palm Boulevard en Brownsville, Texas 78520, (956) 546-7111.

