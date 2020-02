PORT ISABEL — Carmen S. Garza falleció el domingo 9 de febrero de 2020 en su casa rodeada de su amada familia. Toda su vida fue residente de Port Isabel y miembro de la Iglesia Católica Our Lady Star of the Sea. Carmen disfrutaba de la jardinería, cuidaba sus plantas y pasaba tiempo con sus nietos.

Le precedieron en la muerte su amado esposo, Juan R. “La Güera” Garza; padres, Martin y María Luisa Sariñana; dos hermanas, Graciela González y Juana Alcocer; y un nieto, Carlo Garza.

Ella deja a sus queridos hijos, Irma (Joe) Solis de Sebastian, Texas, María Teresa (Benito III) Ochoa, Diego Garza, Abraham (Dominga) Garza, todos de Port Isabel, Texas, Victor (Rosario) Garza de Brownsville, Rómulo “Lito” (Esmeralda) Garza de Austin, Texas, Carmen (Norberto) Floriano de Lafayette, Mark (Elida) Garza de Laguna Vista, y Marisa Garza de Port Isabel; 24 nietos y 18 bisnietos; y dos hermanos, Federico Fierro y Jaime Sariñana.

La visita comenzará el martes 11 de febrero de 2020 de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. en Thomae-Garza Funeral Home en San Benito, y continuará de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. con un santo rosario a las 7:00 p.m. en la Iglesia Católica Our Lady Star of the Sea, en 705 S. Longoria St., Port Isabel, Texas.

Una misa fúnebre se llevará a cabo a las 10:00 a.m.del miércoles 12 de febrero de 2020 en la Iglesia Católica Our Lady Star of the Sea en Port Isabel, y la cremación seguirá de acuerdo con sus deseos.

Honrados para servir como portadores de féretro están Juan Diego Garza Jr., Victor Hugo Garza, Charles Solis, el Honorable Juez Benito Ochoa IV, Mark A. Garza Jr., Luis Martinez, Emmanuel Garza y Brandon Solis.

En lugar de flores, se puede hacer una donación conmemorativa en memoria de Carmen S. Garza a la Iglesia Católica Our Lady Star of the Sea, en 705 S. Longoria St., Port Isabel, Texas 78578.

Puede firmar el libro de visitas en línea y enviar palabras de consuelo o tarjetas de condolencia a la familia de Carmen Garza en: www.thomaegarza.com.

