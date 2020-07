CARMEN DIAZ

Posted:

BROWNSVILLE. Carmen Díaz de Brownsville, Texas, una devota madre y abuela entró en un descanso eterno en su residencia el viernes 12 de junio de 2020 rodeada de su amada familia. Ella nació en San Luis, Potosí, México. Le precedieron en la muerte Manuel Díaz. Queda para apreciar su memoria su hijo José Rocha y sus nietos. Los servicios están bajo la dirección de Sunset Memorial Funeral Home. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

