Carlos Barrientos, de Brownsville, Texas, murió pacíficamente el 29 de marzo de 2020 en el Valley Regional Hospital. En el momento de su fallecimiento, Carlos estaba rodeado por su familia. El Sr. Barrientos nació el 4 de agosto de 1957 en Brownsville, Texas, hijo del Sr. y la Sra. Barrientos. Le precedieron en la muerte su padre Luis Barrientos y su hermano José Manuel Barrientos. Le sobreviven su madre, María Antonia Guajardo Barrientos de Brownsville, Texas; hermanos, hermanas y sus cónyuges, Irma y Mark Carmona (Brownsville), Verónica y Ricardo Castillo (Brownsville), Juan Luis y Juanita Barrientos (Brownsville) y María Elena y David Villegas (Houston). También le sobreviven numerosos sobrinos, sobrinos, primos, tías y tíos. La familia quiere agradecer a todos los seres humanos maravillosos que ayudaron a cuidar a Carlos durante toda su vida. La visita será el martes 7 de abril de 2020 de 10 a.m. a 2 p.m. en Funeraria Del Angel Buena Vista. El servicio de entierro se llevará a cabo en Buena Vista Burial Park a las 2 p.m. Debido a la crisis de Covid-19, los servicios funerarios se realizarán de manera privada. Los arreglos funerarios se han confiado al cuidado de Funeraria Del Angel Buena Vista, en 125 McDavitt Blvd., Brownsville, TX., (956) 541 5400, Dignity Memorial Provider. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

