LAGUNA VISTA, Texas — Carl Calvin Christensen Sr. entró en eterno descanso el 17 de abril de 2020 rodeado de su amada familia.

Nacido el viernes 11 de octubre de 1929 en el Santa Rosa Hospital de San Antonio, Carl nació prematuramente por cesárea antes de que los antibióticos se usaran ampliamente. El colapso del mercado de valores comenzó el viernes 18 de octubre siguiente, y su infancia transcurrió durante la Gran Depresión.

Fue criado en San Benito, Texas, por su madre, Rosa (Eubank) Christensen, la hija de los colonos de Texas de San Saba, y su padre, Peter Calvin Christensen, un inmigrante noruego de primera generación. Su padre fue asesinado por una persona que pedía aventón el 5 de agosto de 1946.

Después de graduarse de San Benito High School en 1946 un año antes, Carl se unió al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, sirviendo con distinción como policía militar fuera de la Oficina del Provost Marshall en Camp Pendleton, California. Como marine de los Estados Unidos, disfrutó montando su motocicleta Harley Davidson de servicio y practicando su puntería con una pistola Colt .45. Fue dado de baja honorablemente como sargento antes del comienzo de la Guerra de Corea.

Se retiró del programa de ingeniería mecánica en el Illinois Institute of Technology cuando a su madre le diagnosticaron cáncer y regresó al rancho familiar cerca de Laguna Vista a mediados de la década de 1950. En 1958, Carl se graduó con un título en Matemáticas de Texas A&I, Kingsville, y recibió un certificado de enseñanza de por vida para los grados 1 al 12. También asistió a la Universidad de Texas A&M donde obtuvo una Maestría en Ciencias. Fue un querido maestro de escuela preparatoria y director en Port Isabel y Los Fresnos, y Coordinador de Matemáticas y Ciencias para el Distrito Escolar Independiente de Corpus Christi a principios de la década de 1960. Se retiró en 2001, después de 43 años atendiendo las necesidades educativas de su comunidad. Como educador, entrenó a académicos de UIL y fue instrumental en llevar la programación de computadoras a la escuela preparatoria de Port Isabel a mediados de la década de 1980. Le apasionaba la física, el cálculo y la astronomía, dominando la navegación celestial como un pasatiempo académico.

Como feligrés de la Iglesia Católica Our Lady Star of the Sea en Port Isabel durante los últimos 44 años, a Carl le encantaba hablar con los camaroneros locales de Port Isabel, muchos de los cuales fueron sus antiguos alumnos. Disfrutaba navegar en Laguna Madre y el Golfo de México, volar, el judo (era un cinturón negro de segundo grado), los caballos y atendiendo a su rancho de ganado cerca de Laguna Vista, Texas, haciendo un trabajo manual. Valoraba la resistencia física.

Hijo único, le precedieron en la muerte su madre y su padre, su amada esposa Margaret (Levings), quien murió en 2018, y su yerno Richard Redner.

Le sobreviven su hijo Carl C. (Kay) Christensen, Jr., Rose Redner, Julia (Tony) Loken, Benjamin (Lynette) Christensen, Eric (Leah) Christensen, así como sus 22 nietos y 4 bisnietos.

Una misa conmemorativa se llevará a cabo en una fecha posterior en la Iglesia Católica Our Lady Star of the Sea en Port Isabel, Texas.

Puede firmar el libro de visitas en línea y enviar palabras de consuelo o tarjetas de condolencia a la familia de Carl Calvin Christensen, Sr. en: www.thomaegarza.com.

Los arreglos funerarios se confiaron al cuidado de Thomae Garza Funeral Home and Crematory, en 395 S. Sam Houston Blvd., San Benito, Texas, (956) 399-1331.