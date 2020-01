Posted:

Calendario Contreras entró al descanso eterno el lunes, 20 de enero de 2020 en Brownsville, Texas. Le gustaba pasar tiempo con su familia y su mascota Jimmy. Te extrañaremos Capitán Candelario. Él siempre estará anclado en nuestros corazones. Quedan para atesorar su memoria su esposa Margarita Contreras, su hija María Ramírez, su hija Alma Burgos, su hija Coral Contreras, su hija Crystal Contreras, su hija Corina Contreras, su hija Cande Contreras, su hijo Joseph Contreras, su nieto Benjamín Candelario Contreras, su nieto Víctor Contreras, su nieto Nickolas Contreras, nieto Fox Correa, nieta Catia Cande Contreras, nieta Khaila Contreras, nieto Andrew Burgos, nieta Mia Burgos, nieta Chelsea Burgos, nieta Lune Barajas, nieta Sol Barajas y nieta Star Barajas. Los arreglos funerarios se han confiado al cuidado de Funeraria del Angel Buena Vista 125 McDavitt Blvd., Brownsville, TX.9565415400 Dignity Memorial Provider. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Wednesday, January 29, 2020 12:08 pm.