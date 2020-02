BLANCA LILIA MARTINEZ LOPEZ

Posted:

Entró al descanso eterno el miércoles 19 de febrero de 2020 en el condado de Calhoun. Blanca es precedida en la muerte por su padre Manuel Martínez, su madre Minerva Flores y César Martínez Jr. Quedan para atesorar su memoria su hijo Luis (Alma) López Jr., su hija Cynthia (Ernie) Rodríguez, su hermano César (Cecilia) Martínez, su hermano Manuel Ángel (Amparo) Martínez, su hermana María G. Lugo, su hermano Luis Miguel (María de Jesús) Martínez, nieto Luis López III, nieta Tiffany Amberly (Richard) López, bisnieto Richard Lerma Jr. y numerosas sobrinas, sobrinos y familia extensa. Sirviendo como portadores del féretro están Aaron Martínez, Richard Allen Lerma, Sergio Martínez, José César Lugo, Diego Adame, Jesús Álvarez y Luis López III. Los portadores honorarios son Richard Lerma Jr. y Cesar Javier Lugo. La visita comenzará el lunes 24 de febrero de 2020 de 11:00 am a 10:00 pm con un rosario a las 7:00 pm en Funeraria del Angel Buena Vista. Misa el martes 25 de febrero de 2020 a las 10:00 a.m. en la Iglesia Católica Holy Family, seguida de un servicio de cepelio en Buena Vista Burial Park. Los arreglos funerarios se han encomendado al cuidado de Funeraria del Ángel Buena Vista 125 McDavitt Blvd., Brownsville, TX. 9565415400 Proveedor de Dignity Memorial. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Monday, February 24, 2020 6:35 pm.