BETTY JO (WHEELER) PATTEN

DALLAS — (Wheeler) Betty Jo Patten nació el 10 de marzo de 1929 de Joe A. y Corine Wheeler de Corpus Christi, Texas.

Murió el 16 de noviembre de 2019, mientras vivía independientemente en su casa. Betty Jo creció en Brownsville, Texas y se graduó de Brownsville High School en 1946. Asistió a la Universidad Texas A&I en Kingsville, Texas, donde conoció y se casó con Gerald Dean Patten en septiembre de 1948.

Criaron a dos hijos, Debbie y Richard. Betty Jo tenía una larga y variada historia laboral. Trabajó en la estación de radio KBOR en Brownsville, Edinburg High School, WT White High School, en Dallas, Steve Snider, Inc, en Dallas, Parkdale State Bank, Corpus Christi, Ward Homes, Inc., en Corpus Christi, y con PatVac, Inc., en Corpus Christi.

En 1996, regresó a Dallas y trabajó en TLC, Inc., que luego vendió y se convirtió en Conseco, Inc. hasta 2011, cuando se retiró a los 82 años.

Betty Jo tenía un gran círculo de amigos y familiares, a todos les encantaba ser invitados a sus maravillosas cenas. Ella era una maravillosa cocinera y anfitriona. La única palabra utilizada a menudo para describir su clase.

Betty Jo es precedida en la muerte por su esposo, Gerald Dean Patten en 1988 y su hija, Deborah Ann Patten en 1996. Le sobreviven su hijo Richard Patten (Julie), sus dos nietos, Feild Patten (Natalie), Reid Patten ( Sara), cinco bisnietos y muchos primos.

Una celebración de vida se llevará a cabo a las 10:30 a.m. el jueves 21 de noviembre de 2019 en Kessler Park United Methodist Church, en 1215 Turner Avenue, Dallas, TX 75208. Seguirá una recepción.

En lugar de flores, la familia solicita donaciones al Hospital de Investigación de Niños de St. Jude, en PO BOX 1000 DEPT 495, Memphis, TN. 381019801.