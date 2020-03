BROWNSVILLE — Betty Caputo Keene nació de Joseph Caputo y Lena Apa en Detroit, Michigan. Nacida y crecida en herencia tradicional italiana.

Ella fue a la universidad para enseñar educación especial. Ella vino de Indiana desde 1988 con su esposo Doug Keene; fue líder de ventas de Stanley Home Products y luego se convirtió en líder de Weight Watcher, retirándose a los ochenta años.

Sus muchos pasatiempos y diversión en la vida era hacer bellas y complejas imágenes de punto de cruz, esculturas de ángeles e imágenes, le encantaba entretener y tener fiestas. Ella era conocida como la “Dama del sombrero”. Betty era una católica devota, fue profundamente amada y será profundamente extrañada.

Le preceden en la muerte, su esposo Doug Keene y su hermana Anna Milleron y le sobreviven su amado hijo Ronald De Loose y sus hijastras Diana Christie y Deborah Keene. Además, quedan para atesorar muchos recuerdos las hermanas de Betty; Eleanor Wymer, Molly Herzberg y miembros de la extensa familia.

Habrá una misa conmemorativa en la Iglesia Católica Our Lady of Good Counsel, ubicada en 1055 Military Hwy en Brownsville, TX 78520 programada para las 11 a.m. del lunes 2 de marzo de 2020 y una celebración de la Vida en The River Bend Resort Club House, ubicado en 4541 US281 en Brownsville, TX el miércoles 4 de marzo de 2020 a las 12 del mediodía. El lugar de descanso final de Betty será Fort Sam Houston Cemetery en San Antonio, TX con Doug, con una colocación en una urna el lunes 9 de marzo de 2020 a las 10 a.m.

Se invita a familiares y amigos a ver el obituario, firmar el libro de visitas electrónicamente y dejar un mensaje de condolencia para la familia de Betty en www.trevinofuneral.com.

Los arreglos del funeral han sido confiados a Treviño Funeral Home and Cremations, 1355 Old Port Isabel Rd., Brownsville, Texas 78521 y 9565422583.