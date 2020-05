Posted:

Barbara R. Granado entró en eterno descanso el domingo 26 de abril de 2020 rodeada de su familia. Barbara era miembro de la Iglesia Bautista West Brownsville, fue voluntaria en los ministerios de hogares de ancianos, pan de vida, Golán, escuela dominical, evangelismo y misiones. Ella era una cristiana devota y sirvienta de Jesucristo, cuya pasión era ganar almas para Cristo. Le precedieron en la muerte sus padres; Arcadio Ramos y María Eufemia Jiménez, y su esposo Apolinar M. Granado. Deja para atesorar su memoria a sus hijos María Isabel (Rogelio Pérez) Pérez, Jorge A. Granado, Beatriz (Elfego Buenrostro U) Granado. Nietos Bitia Buenrostro G., Eliud Buenrostro G., Valeria Pérez, y Ari y Joel Pérez, hermanos; Manuela Ramos Jiménez, Margarito Ramos J. y Cesareo Ramos J., múltiples sobrinas y sobrinos. La visita será el martes 28 de abril de 2020 de 1 p.m. a 9 p.m. con un servicio de oración a las 7 p.m. en Funeraria Del Angel Buena Vista. Un servicio de capilla será el miércoles 29 de abril de 2020 a las 9 a.m. seguido de un servicio de compromiso en Buena Vista Burial Park. Los arreglos funerarios se han confiado al cuidado de Funeraria Del Angel Buena Vista, en 125 McDavitt Blvd., Brownsville, TX., (956) 541-5400, Dignity Memorial Provider.

