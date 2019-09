Posted:

Bárbara Pizaña Sierra, de 82 años, de Brownsville, falleció el martes 17 de septiembre de 2019 en el Brownsville Nursing & Rehabilitation Center en Brownsville. Le precedieron en la muerte sus padres, Rafael y Ester Alvear Pizaña; esposo Luis Sierra. A la Sra. Sierra le sobreviven sus hermanos, María Esther Soto, Josefina Soto, Emma Cantú, Adela Blanco, Rafael Pizaña, Jr., Juanita García y Ernestina Pizaña. La visita se llevará a cabo de 2 p.m. a 9 p.m. con un rosario a las 7 p.m. hoy jueves 19 de septiembre de 2019, en Garza Memorial Funeral Home. La misa fúnebre se llevará a cabo a las 10 a.m. del viernes 20 de septiembre de 2019 en la Iglesia Católica de Santa María. El compromiso seguirá en Rose Lawn Memorial Gardens. Puede enviar sus condolencias o firmar el libro de visitas en garzamemorialfh.com Los arreglos se han encomendado a Garza Memorial Funeral Home, en 1025 E. Jackson St. Brownsville, TX. (956) 542-5511.

