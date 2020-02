Posted:

BROWNSVILLE — Arnoldo Torres, residente de Brownsville, Texas, falleció pacíficamente en su residencia el lunes 10 de febrero de 2020, rodeado de su familia, a la edad de ochenta y seis años. Arnoldo nació el 26 de enero de 1934 en Brownsville, Texas y era un orgulloso veterano del ejército de los Estados Unidos. Fue un antiguo empleado de Swift Train de Harlingen, Texas, antes de abrir su propio negocio, Mill Direct. Le precedieron en la muerte sus padres, Eliseo y Concepción Torres; su hermana, Irma Martínez; sus hermanos, Eliseo Torres y Ernesto Torres; y su nieto, Satesh Wadhwani. Deja para apreciar su memoria a su amada esposa, Juanita Torres; sus hijos Irma (Henry) Riojas, Selma (Sunil) Wadhwani, Melissa (Carlos) Torres, Arnold (Patricia) Torres y Joe Edward (Vanessa) Torres; nietos Rachel Riojas, Ashley Miles, Tiffany Miles, Sarina (Chris) Manahan, Sameer Wadhwani, Sabreena Wadhwani, Arnold Isaiah Torres, Mason Miles, Amanda Torres, Alexa Torres, Dominic Torres, Andrew Torres, Isabella Torres y Cruz Torres; por cuatro bisnietos y su hermano, David Martínez. Las horas de visita se llevarán a cabo hoy, miércoles 12 de febrero de 2020, entre las doce de la tarde y las nueve de la noche, con una recitación del rosario a las siete de la tarde. dentro de la Capilla Este de Darling-Mouser Funeral Home. La misa fúnebre se celebrará a las dos de la tarde de mañana, jueves 13 de febrero de 2020 en la histórica Catedral de la Inmaculada Concepción en 1218 E. Jefferson Street, Brownsville, Texas 78520. Los servicios de compromiso seguirán de inmediato en Rose Lawn Memorial Gardens, en 4464 Old Port Isabel Road, Brownsville, Texas 78526. Los honores militares se realizarán bajo los auspicios de la American Legion Post # 43. Los recuerdos de Arnoldo se pueden compartir en www.darlingmouser.com. Los arreglos funerales personalizados se han confiado al cuidado de Darling-Mouser Funeral Home, en 945 Palm Boulevard en Brownsville, Texas 78520, (956) 546-7111.

