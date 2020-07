Posted:

SAN BENITO — Arnoldo Farías, Sr., de 87 años, falleció el domingo 14 de junio de 2020. Arnoldo nació en San Benito el 19 de febrero de 1933 de Dionicio y Lydia Longoria Farías. Arnoldo era de fe católica y sirvió en el U.S. Army durante la Guerra de Corea. Recibió su Licenciatura en Educación de Pan American University en Edinburg y su Maestría en Educación de A&I University en Kingsville, Texas. Se retiró después de 54 años de enseñanza con San Benito CISD y el Brownsville ISD. Arnoldo es precedido en la muerte por su esposa Holda Corina Leal Farías, Dionicio y Lydia Farías (padres), sus hermanos Guilevaldo Farías, Arminda F. Mancillas, Dora E. Farías, Emma Farías y el sobrino José A. Farías Deja para atesorar su memoria a sus hijos Anna Marivel Farías, Arnoldo (Herlinda) Farías, Jr. y Holda Minerva (Eduardo) Saldaña; nietos, Gerardo A Farías, Eduardo A. Saldaña, Rafael A. Farías, Cristian D. Saldaña y Ariel F. Saldaña. Sus hermanos Hilda F. (Daniel) Chapa, Viola F. (Mauro) Martínez, María Elena F. (Alfonso) Pérez, José Farías y Dionicio (Karen) Farías, Jr. La familia Farías recibirá amigos y familiares el miércoles 17 de junio de 2020 de 2:00 p.m. a 9:00 p.m. con la Recitación del Santo Rosario a las 7:00 p.m. El Rosario se publicará por streaming también en https://www.sanbenitofuneralhome.com/tributes/Arnoldo Farías Sr. La misa de entierro se celebrará el jueves 18 de junio de 2020 a las 10:00 a.m. en la Iglesia Católica de San Benito. El entierro con todos los honores militares seguirá en Mont Meta Memorial Park. Honrados para servir como portadores de féretro están Arnoldo Farías, Jr., Gerardo A. Farías, Eduardo O. Saldaña, Rafael A. Farías, Dionicio Farías, Jr., David M. Farías y José Farías. Los portadores honorarios serán Ariel F. Saldaña, Cristian D. Saldaña, Eduardo A. Saldaña. Los arreglos funerarios están bajo el cuidado de San Benito Funeral Home, en 1400 W. Business 77, San Benito, Texas (956) 361-9192 www.sanbenitofuneralhome.com Para la seguridad de los huéspedes y miembros del personal, todos deben usar cubrebocas mientras estén dentro de la funeraria. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Tuesday, July 7, 2020 1:12 pm.