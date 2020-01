Posted:

ARMANDO ALVEAR, de Browsnville, se fue a estar con el Señor el 23 de diciembre de 2019 en su residencia. Armando era un esposo y padre amoroso y una persona maravillosa y cariñosa. Era un gran trabajador y vivió una vida bendecida. Fue el propietario de Alvear Construction Inc. durante 20 años. Era un insaciable viajero y tenía interés en los autos deportivos. Armando tenía un corazón generoso y nunca dudó en ayudar a los necesitados. Siendo una persona amistosa, haría amigos donde quiera que fuera. Lo extrañaremos mucho todos los que lo conocieron. A Armando le preceden en la muerte sus abuelos José María y Concepción R. Alvear, Rumaldo Sr. y María G. Moreno. Quedan para atesorar su memoria su amada esposa, Elizabeth, por más de 31 años, dos hijos, Armando Jr. (Erika) y Eddie Alvear. Eran su orgullo y alegría. También le sobreviven sus padres, José F. y Ernestina Alvear, a quienes visitaba o llamaba diariamente, el hermano José F. Alvear Jr. (Aracelia), y las hermanas Connie Alvear y Aide (Mario) Gonzalez, varias sobrinas y sobrinos. y sobrinas nietas y sobrinos nietos, a quienes amaba mucho. También sus bebés de piel Timmy y Koda. Los portadores del féretro serán Armando Alvear Jr., Eddie Alvear, Joe Alvear III, Rafael Hernández, Adolfo Salinas, Santiago Suárez, Rogelio De Los Santos Jr. y Freddy Martínez. El portador honorario será José F. Alvear Jr. El funeral se llevará a cabo el jueves 2 de enero de 2020 desde la 1 hasta las 9 PM con un servicio de oración a las 6 PM en el Sunset Memorial Funeral Home. Un servicio de capilla se llevará a cabo el viernes 3 de enero de 2020 a las 9 AM en el Sunset Memorial Funeral Home con el entierro a seguir Buena Vista Burial Park. Los servicios están bajo la dirección de Sunset Memorial Funeral Home. 657 Springmart Blvd., Brownsville. (956) 3508485.

