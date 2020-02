CORPUS CHRISTI — Con pesar en el corazón, la familia de Aristeo Hinojosa anuncia que falleció en paz rodeado de su familia después de una larga enfermedad el 3 de febrero de 2020.

Le sobreviven su esposa: Dolores; hijo: Ray Hinojosa; e hijas: Estella Hill (Doug) e Isabel Hinojosa; nietos: Marissa, Gabriel, Jerry, Brianna, Ryan, Sara y Desi y un bisnieto: Tannon.

Aristeo también deja a su hermano Armando Hinojosa (Blanca) y sus cuñadas: Alma Rosa Hinojosa y Angelina Hinojosa; así como muchas sobrinas, sobrinos y amigos.

Un agradecimiento especial al personal del centro médico de WellMed con un agradecimiento especial a Benito Zuñiga, Fresenius Dialysis con un agradecimiento especial a Priscilla, así como al Sr. Valdez, Susie y Medina Family, vecinos y amigos de mucho tiempo, por su asistencia y atención.

Las visitas públicas comenzarán a las 5:00 p.m. el jueves 6 de febrero de 2020 en la capilla “A” de Guardian Funeral Home con un Santo Rosario a las 7:00 p.m. La misa funeraria se celebrará a las 10:00 a.m. el viernes 7 de febrero de 2020 en la iglesia católica Our Lady of Guadalupe, en 520 Hiawatha St.

El entierro seguirá en el cementerio Rose Hill.