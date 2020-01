Posted:

APOLINARIA GARZA, entró al eterno descanso el 10 de enero de 2020 en Brownsville, Texas. Le precedieron en la muerte su esposo, Ernesto Garza, su hermana mayor, Leonor Cavazos, y dos hermanos menores, Juan González y Delia Borjas. Le sobreviven sus 9 hijos y sus cónyuges: Alberto y María de Ángel Garza, Ernesto y Elisa Garza, Antonia y René Gómez, Janie y Roberto Rodríguez, Elisa Rosales, Carlos y Jackie Garza, Virginia y Conrado Saldívar, Irma y Reynaldo Amaro, y José Luisand Yoli Garza. También le sobreviven sus 22 nietos y 6 bisnietos. Apolinaria amaba estar rodeada de seres queridos. Le encantaba vestirse bien, maquillarse, y era conocida por ser glamurosa. Le gustaban las reuniones familiares, como música, jugar a la lotería y una buena comida. Ella disfrutaba las reuniones familiares, como música, jugar a la lotería y una buena comida. Era una hermana, esposa, madre, abuela y bisabuela maravillosa y amorosa. Ella será muy extrañada por toda su amada familia. La visita comenzará el domingo 12 de enero de 2020. 12 de enero de 2020 de 12:00 pm a 10:00 pm con un rosario a las 6:00 pm en Funeraria del Angel Buena Vista. La Misa el lunes 13 de enero de 2020 a las 2:00 pm en Christ the King Catholic Church seguida de un servicio de sepelio en Rose Lawn Memorial Gardens. Los servicios funerarios han sido confiados al cuidado de Funeraria del Angel Buena Vista 125 McDavitt Blvd., Brownsville, TX.9565415400 Dignity Memorial Provider. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Sunday, January 26, 2020 12:33 pm.