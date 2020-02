Posted:

OLMITO, TX — Anita Ortega Cortez fue llamada a estar con el Señor el miércoles 29 de enero de 2020. Le precede en la muerte su hijo, Arnulfo. Anita deja atrás para apreciar sus recuerdos de su amado esposo de 61 años, Florencio Cortez; sus hijos, Heriberto (Kathy +), Isfrain (Margarita), Nora (Santos), Leticia (Mark) y Joel (Sara); junto con numerosos nietos y bisnietos, hermanos y hermanas, numerosas sobrinas y sobrinos, primos y queridos amigos. Anita siempre será recordada por su generosidad y amor desinteresado que le dio a quienes la rodean. Su cocina fue mágica y siempre será recordada por sus famosas enchiladas. Le encantaba cuidar sus plantas y flores cuando no estaba en la cocina. El velorio comenzó el viernes 31 de enero de 2020 a partir de las 12 p.m. a las 9 p.m. con un rosario a las 7 p.m. en la funeraria Thomae-Garza en San Benito, Texas. Una misa fúnebre se llevará a cabo a la 1:00 p.m. hoy sábado 1 de febrero de 2020, en la Iglesia Católica Our Heavenly Father, 9178 Tomas Cortez Jr St, Olmito, Texas, y el entierro seguirá en el cementerio de San Vicente en Las Yescas, Texas.

