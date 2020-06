ANGIE ARAMBULA

Posted:

BROWNSVILLE - Angie Arámbula entró en la gloria de su vida eterna el viernes 5 de junio de 2020, en su residencia con su familia a su lado. Angie era nativa y residente de toda la vida de Brownsville. Después de graduarse de Porter High School, Angie obtuvo su licencia de cosmetología y abrió su primer salón, Master Designers. Varios años después, Angie abrió con orgullo Serenity Springs Day Spa and Salon. En 2018, Angie enfrentó su mayor desafío en la vida, después de ser diagnosticada con cáncer de ovario. Su espíritu indomable fue una inspiración para todos los que la conocieron, "Angie Strong!" Angie fue profundamente amada y será profundamente extrañada no solo por su familia y amigos, sino por todos aquellos afortunados de haberla conocido. Angie fue precedida en la muerte por sus abuelos maternos y paternos; y un cuñado, Eduardo "Lalo" Hernández. A Angie le sobreviven sus amados padres: Helen Grant y Martin Arámbula; un hermano, Martin C. Arámbula: 3 hermanas: Selma Hernández, Eva H. Woodfin y Laura (David) Álvarez; 6 sobrinas y sobrinos, 3 sobrinas nietas y 1 sobrino nieto y su amada Pomerania, "Princesa", que siempre estuvo a su lado. A Angie también le sobreviven numerosas tías, tíos, primos y muchos, muchos amigos y clientes. La visita comenzará a las 3:00 p.m. y continuará hasta las 9:00 p.m. con la recitación del rosario programado para las 7:00 p.m. el martes 9 de junio de 2020, en la capilla este de Darling Mouser Funeral Home. La misa del funeral está programada para la 1:00 p.m. el miércoles 10 de junio de 2020, en la Catedral de la Inmaculada Concepción, en 1218 E. Jefferson St. Los servicios de compromiso seguirán tras la misa. Martin C. Arámbula, David Álvarez, Michael Álvarez, William Hernández, Ray Hallomon y Ray Hallomon Jr., se sienten honrados de servir como portadores del féretro de Angie. Los portadores honorarios serán Giovanna y Michael Ray García, Kathleen Woodfin, Diego Álvarez, todas sus sobrinas y sobrinos, sus amigas: Judy Cuellar López, Angela Barton, Traci Wickett y el personal del Serenity Springs Day Spa and Salon. Hay un límite de 175 personas dentro de la funeraria en todo momento debido a la situación de COVID. Siga las pautas y regulaciones actuales de distanciamiento social. Se requerirá un cubrebocas dentro de la funeraria en todo momento. Los recuerdos de Angie se pueden compartir en www.darlingmouser.com Los arreglos funerarios personalizados se han confiado al cuidado de la funeraria Darling Mouser, en 945 Palm Blvd., Brownsville, TX 78520, (956) 546-7111.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Wednesday, June 24, 2020 11:26 am.