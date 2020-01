ANDREA C. PUENTE

ANDREA C. PUENTE

Andrea C. Puente, residente de por vida de Brownsville falleció pacíficamente el 8 de diciembre de 2019. Andrea nació el 1 de octubre de 1920 en El Carmen Ranch en Brownsville, Texas. Andrea fue miembro fundador de la Iglesia Católica St. Thomas en Brownsville. Trabajó en JC Penney como asociada hasta su jubilación. Andrea fue precedida en la muerte por su amado esposo José N. Puente, Sr., hijo José N. Puente, Jr., hija Andrea P. Solomon, nieto Javier José Puente, hermano Amador Cortinas, hermana Angelita Cortinas Mendez. A Andrea le sobreviven su hijo Antonio C. (Minerva) Puente, su hija Clara Puente (Juan) Salinas y su hija Irma Puente (Peter) Gilman; nuera María Luisa Puente, yerno James T. Solomon Sr., 24 nietos, 25 bisnietos, 2 tataranietos. James Solomon, Jr., Antonio Puente, Jr., Gabriel Puente y Robert Salinas servirán como portadores honorarios de féretro. Juan Guevara IV, Carlos Arizmendis Jr., Héctor Gay, Ben Díaz, Mike González y Jesse Reyes actuarán como portadores de féretro. El horario de visitas se llevará a cabo el viernes 13 de diciembre de 2019, de 10:00 a.m. a 9:00 p.m., con una recitación del santo rosario a las 7:00 p.m. el viernes por la noche en Funeraria del Angel Buena Vista. La misa fúnebre se celebrará a las 10:00 a.m. del sábado 14 de diciembre de 2019 en la iglesia católica St. Thomas, en 155 E. Jefferson St. en Brownsville, Texas, seguida de un entierro en Buena Vista Burial Park. Los arreglos funerarios se han confiado al cuidado de la Funeraria del Angel Buena Vista, en 125 McDavitt Blvd., Brownsville, Tx. (956) 541-5400 Dignity Memorial Provider.

Sunday, January 5, 2020