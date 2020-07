ANA MARÍA DURÁN GARCÍA

Posted:

BROWNSVILLE — Ana Maria Durán García de Brownsville, Texas, devota esposa, madre, abuela, hermana y amiga, entró al descanso eterno el martes 16 de junio de 2020. Ella nació en Alice, Texas, el 29 de julio de 1939. A ella le preceden en la muerte sus padres Enrique y Juanita García, hermana Elva Parra. Deja para atesorar su memoria su esposo Ricardo Durán; los hijos Carlos (Ludivina) Durán, Marcos (Norma) Durán, Alberto Durán, Eduardo (Cristina) Durán, Gerardo (Jacquelyn) Durán y Andrés (Patricia) Durán; hermanos Enrique García y Raquel Pérez; nietos Daniela, Clarissa, Ricardo, Alberto, Marcos Javier, Savanah, Sebastián, Sophia, Valeria, Lulú, Ana Sophia y Andrés Patricio. La visita se llevó acabo el viernes 19 de junio de 2020 desde 1 a 9 p.m. con el Rezo del Santo Rosario a las 7 p.m. en el Sunset Memorial Funeral Home. La Misa fúnebre se llevará a cabo el sábado 20 de junio de 2020 a las 9 a.m. en la Iglesia St. Mary’s Catholic seguido del entierro a las 10 a.m. en Buena Vista Burial Park. Los servicios están bajo la dirección de Sunset Memorial Funeral Home, Crematory & Flower Shop. (956) 350 -8485. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

