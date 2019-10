Posted:

BROWNSVILLE — Ana M. Zamora falleció en su residencia el martes 15 de octubre de 2019 a la edad de ochenta y cuatro. Nana, como era conocida cariñosamente, vivió su vida cuidando a su familia. Especialmente a su esposo y su hijo especial que estaba apegado a su cadera. Será extrañada tremendamente. Le precedieron en la muerte el amor de su vida, su esposo de cincuenta y cuatro años, Alfredo C. Zamora; su hija, Yoli Zamora; padres, José y Lillie Vasquez; y su hermana, Oralia Farias. Le sobreviven sus hijas, Cindy (David) De La Cruz y Patsy Zamora; nietos John (Jahzeel) Gunnoe, Anissa López, Eddie (Sandra) Lozano, Christopher Bazaldu y Dayci De La Cruz; bisnietos Matthew J. Gunnoe, Ricardo D. Rodriguez, Victoria J. Gunnoe, Haylee R. Lozano y Andrew E. Lozano; hermana Viola (Belisario) Sauceda; hermano, José (Tere) Vásquez; así como varias sobrinas y sobrinos. Las horas de visita se llevarán a cabo el jueves 17 de octubre de 2019 entre las cinco de la tarde y las nueve de la noche, con una recitación del sagrado rosario a las siete de la tarde del jueves en la capilla este de Darling-Mouser Funeral Home. La misa fúnebre se celebrará a las diez en punto de la mañana del viernes 18 de octubre de 2019 en St. Mary, Mother of the Church, en 1914 Barnard Road, Brownsville, Texas 78520. Los servicios de compromiso seguirán inmediatamente a la misa en Buena Vista Burial Park, en 5 McDavitt Boulevard, Brownsville, Texas 78521. Como portadores de féretro estarán David De Le Cruz, John Gunnoe, Jr., Eddie Lozano, Christopher Bazaldu, Matthew Gunnoe, Ricardo Rodríguez, Belisario Sauceda, Bill Sauceda, Alfonso De La Cruz, Jr. y Alfonso De La Cruz, III. Los portadores honorarios serán Anissa López, Dayci De La Cruz, Victoria Gunnoe, Haylee Lozano y Andrew Lozano. A la familia le gustaría expresar su agradecimiento a las familias Errisuriz y Treviño por sus tributos musicales a mi madre y a mi padre, que son especiales para nuestra familia. También nos gustaría agradecer al personal de Darling-Mouser Funeral Home y Buena Vista Burial Park por la excelente atención que brindaron. Los recuerdos de Ana se pueden compartir en www.darlingmouser.com. Los arreglos funerarios personalizados se han confiado al cuidado de Darling-Mouser Funeral Home, en 945 Palm Boulevard en Brownsville, Texas 78520, (956) 5467111. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Wednesday, October 23, 2019 12:57 pm.