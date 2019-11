Previous Next ALEJANDRO M. LOZANO

Alejandro M. Lozano entró en eterno descanso el viernes 18 de octubre de 2019 en San Antonio, Texas, a la edad de 90 años. Nació en Corpus Christi, Texas, el 14 de agosto de 1929. Le precedieron en la muerte sus padres Juan y Herminia Lozano, su esposa lsabel R. Lozano, sus hermanos: Juan, David y Manuel Garza, sus hermanas Cela Tabbot y Paula Cruz. Le sobreviven sus hijos: Magdalena (Francisco Vásquez) Cárdenas, Isabel (Alfredo) Garza, Juan (Estella) Lozano, Daniel (Lupita) Lozano, Anita (Germán Arredondo) Lozano, Alejandro Lozano Jr., Virginia (Edward) Castillo, Rogelio (Corina Villapaldo) Lozano, Norma (Herbert) Flores. Deja a 28 nietos y 20 bisnietos. Hermanos y hermanas: Roque Garza, Guadalupe Garza y Víctor Garza, Socorro Ham, Sara Campos, Katie Camacho y Herminia Lara. Numerosas sobrinas y sobrinos. Alex, como era conocido cariñosamente, estuvo en la industria del camarón durante más de 25 años. "No hay despedidas para nosotros, donde quiera que estés siempre estarás en nuestros corazones". La visita comenzará el miércoles 23 de octubre de 2019 de las 12 p.m. a las 9 p.m. con un rosario a las 7 p.m. en Funeraria del Angel Buena Vista. Un servicio de capilla el jueves 24 de octubre de 2019 a las 10 a.m. en la Funeraria del Angel Buena Vista, seguido de un servicio de compromiso en Buena Vista Burial Park. Los arreglos funerarios se han confiado al cuidado de Funeraria del Angel Buena Vista, en 125 McDavitt Blvd., Brownsville, TX (956) 541-5400 Dignity Memorial Provider.

