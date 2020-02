Posted:

RANCHO VIEJO — Abelardo D. “Abel” Hinojosa, Jr., de 80 años, falleció el viernes 21 de febrero de 2020 en su casa en Rancho Viejo, rodeado de su amada familia. Era conocido como “Sonny” por su familia y amigos. Abel nació el 20 de agosto de 1939 en Brownsville, Texas, hijo de Abelardo y Benedicta Hinojosa. Abel se casó con Kathryn Rivera en 1964. Después de obtener su Maestría en Contabilidad de la Universidad de Texas en Austin, Abel sirvió en el Ejército de los Estados Unidos en Vietnam como teniente segundo. El Ejército le otorgó la Medalla del Servicio de Defensa Nacional y la Medalla del Servicio en Vietnam. Tras su salida, Abel, Kathryn y su hija Angela se mudaron a Houston, donde Abel, como Contador Público Certificado, trabajó para la firma de contabilidad Peat Marwick Mitchell. Abel, Kathryn, Angela y su hijo Arby, luego regresaron a Brownsville, donde Abel continuó su carrera en la Universidad Pan American de Brownsville. Como Vicepresidente de Asuntos Comerciales, fue la mano derecha del Presidente de la Universidad Pan American. Jugó un papel crucial en el lado comercial de la universidad, así como en la transición para establecer la Universidad de Texas en Brownsville. La universidad otorgó a Abel el más alto honor académico del profesor emérito. Se preocupaba por sus alumnos y su futuro. Debido a su compromiso y dedicación para ayudar a los estudiantes de contabilidad del Valle de Texas, fundó la Beca de Excelencia Contable José Roberto Hinojosa en memoria de su hermano menor, quien falleció trágicamente a la edad de 18 años. Siempre un defensor de la educación y un apasionado maestro, Abel era miembro de Mensa International. También tenía una pasión por las bienes raíces y fue un corredor de bienes raíces con licencia por más de cuarenta años. Abel es precedido en la muerte por sus padres, Abelardo y Benedicta Hinojosa; su hermano, José Roberto Hinojosa; su hermana Stella Anazelle Hernández; y su ahijado, Kenny Savino. A lo largo de su vida, Abel fue un dedicado padre y abuelo, y lo más importante, un esposo profundamente dedicado a Kathryn. Deja para apreciar su memoria a su esposa, Kathryn Rivera Hinojosa; su hija, Angela (René) Cárdenas; su hijo, Arby (Vera Natasha) Hinojosa; y nietos, Kathryn “Katie” Cárdenas y Renato E. “Ren” Cárdenas. A Abel también le sobreviven sus hermanas, Benedicta “Bene” Moxon y Magdalena “Tita” (Bill) Stewart; y por numerosas sobrinas y sobrinos. Sirviendo como portadores de féretro están Carl Moxon, Rey Hernández, Rooley Rivera, Moisés P. Rivera, Michael J. Allen Jr. y Joseph Rivera. Los portadores honorarios son Thomas P. Champion Jr., John G. Champion, Rolando Olvera Sr., Frank Moxon, Douglas Moxon, Robert R. Hernández Jr., Luis Hernández, David Stewart, Johnny Rivera Jr., Danny Rivera, César Rivera, y Tomás Rivera. A la familia le gustaría expresar la más profunda gratitud a Sandra, Jane, Cheli, Rubi y Vicky por el cuidado amoroso que le brindaron a Abel y que continúan brindándole a Kathryn. Una nota de la familia: Nuestro padre amaba Charro Days y entendería que muchos de sus amigos y familiares asistirán a los eventos. En el espíritu de Charro Days, los servicios se realizarán tal como están, con atuendo apropiado para Charro Days. El horario de visitas se llevará a cabo el viernes 28 de febrero de 2020, entre las cinco de la tarde y las nueve de la noche, con una recitación del rosario sagrado a las siete de la tarde del viernes en la capilla Este de Darling-Mouser Funeral Home. La misa fúnebre se celebrará a la una de la tarde del sábado 29 de febrero de 2020, en St. Mary, Mother of the Church, en 1914 Barnard Road, Brownsville, Texas 78520. Los servicios de compromiso seguirán inmediatamente en Buena Vista Burial Park, en 5 McDavitt Boulevard, Brownsville, Texas 78521. Los honores militares se llevarán a cabo bajo los auspicios de VFW Post #2035. En lugar de arreglos florales y recuerdos habituales, la Familia Hinojosa solicita que se realicen contribuciones conmemorativas a la “Beca José Roberto Hinojosa para la Excelencia Contable” en la Universidad de Texas Valle del Río Grande, División de Avance Institucional, en 1201 West University Drive EITTB 1.210, Edinburg, Texas 78539. Los regalos se pueden hacer en línea en https://give.utrgv.edu/greatestneed. Elija “Buscar” y agregue la “Jose Roberto Hinojosa Scholarship for Accounting Excellence”. Los recuerdos de Abel se pueden compartir en www.darlingmouser.com. Los arreglos funerarios personalizados se han confiado al cuidado de la funeraria Darling-Mouser, en 945 Palm Boulevard en Brownsville, Texas 78520, (956) 546-7111. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Obituarios, Obituarios New on Wednesday, February 26, 2020 3:43 pm.