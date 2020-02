Texas: Balacera en universidad deja 2 mujeres muertas

Una recomendación para que estudiantes y empleados se guarecieran donde estuvieran fue cancelada por la tarde en la Universidad Texas A&M, campus de Commerce, y la policía dijo que aparentemente ya no había otras amenazas. Las autoridades no han identificado al presunto atacante.

Los agentes que respondieron a una llamada de auxilio alrededor de las 10:17 de la mañana hallaron a dos mujeres muertas en una habitación en la residencia estudiantil Pride Rock, dijo Bryan Vaughn, jefe de la policía universitaria. Indicó que un niño de unos 2 años también estaba en el cuarto y fue trasladado a un hospital, donde se encontraba estable.

Vaughn no aceptó preguntas tras una conferencia de prensa y no dijo si las mujeres eran estudiantes.

Las clases fueron canceladas por el día en la universidad ubicada a unos 105 kilómetros (65 millas) al noreste de Dallas. La institución suspendió la recomendación de guarecerse aproximadamente hora y media después de que fue anunciada en Twitter. Sin embargo, indicó que de todas formas el acceso a la residencia y al área circundante seguía bloqueado debido a la investigación en curso.

El centro estudiantil estaría a disposición de los alumnos desplazados, señaló la universidad, y añadió que allí había asesores psicológicos.

Larry Cooper III, un alumno de primer ingreso que vive en la residencia Pride Rock, le dijo al periódico Dallas Morning News que salió de su habitación el lunes justo antes de que se emitiera la recomendación de resguardarse. Dijo que estaba aguardando en la habitación de un amigo en el primer piso de la residencia.

“Hay policías bloqueando las salidas, pero aparte de eso sólo estamos aquí sentados y aguardando noticias”, declaró Cooper III.

En octubre del año pasado, dos personas murieron y 12 resultaron heridas debido a un tiroteo en una fiesta de Halloween donde participaban estudiantes de Texas A&M-Commerce.