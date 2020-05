Previous Next Tamaulipas llama a quedarse en casa por muertes de COVID-19 GLORIA MOLINA GAMBOA Buy this photo

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas — La secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, reportó la muerte de cuatro personas en un día, por 59 que dieron positivos a la prueba de COVID-19, por lo que hizo el llamado a la población a permanecer en casa y extremar las medidas de higiene. En cuanto a las defunciones, indicó que corresponden a un masculino de 55 años residente de Nuevo Laredo con antecedentes de VIH; de Matamoros, mencionó a un hombre de 55 años que padecía diabetes. En Matamoros otro hombre de 50 años fue víctima de la pandemia, al presentar además antecedentes de hipertensión arterial, en tanto que en Madero una paciente de 79 años de edad sucumbió ante la enfermad, ya que también tenía hipertensión arterial sistémica. Las cifras oficiales de hoy ascienden a mil 442 casos, 581 personas que se han recuperado y 87 que desgraciadamente perdieron la vida por diferentes situaciones, una gran parte con padecimientos colaterales. La funcionaria estatal insistió a los tamaulipecos en mantener el control de enfermedades crónicas degenerativas y a respetar el confinamiento social, para disminuir el número de contagios por este virus. Reynosa presenta el mayor número de contagios con 18 y le siguen nueve Ciudad Madero, igual que Ciudad Victoria y cinco San Fernando y Tampico, y con cuatro Matamoros. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

