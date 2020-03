Previous Next Wall Street en fuerte baja al mediodía debido al coronavirus Personas se detienen a mirar la Bolsa de Nueva York. Las acciones están abriendo fuertemente a la baja en Wall Street el miércoles, ya que los temores de las consecuencias económicas del brote de coronavirus atrapan nuevamente a los mercados.

NUEVA YORK — Los precios de las acciones bajaban pronunciadamente el miércoles al mediodía en la Bolsa de Valores de Nueva York, prácticamente borrando los avances del día anterior, ante la consternación generalizada por el impacto económico que está teniendo el brote del coronavirus en todo el mundo. El Banco de Inglaterra redujo su tasa de interés referencial como medida de emergencia en respuesta al brote, emulando los bancos centrales de Estados Unidos y Canadá. Es probable que el Banco Central Europeo haga lo mismo el jueves. Diversos países están tomando medidas de precaución debido a la propagación de virus, limitando los viajes y demás actividades públicas. El índice S&P 500 caía 4%. El promedio industrial Dow Jones caía 1.048 unidades (4,2%) para ubicarse en 23.962, mientras el tecnológico Nasdaq cedía 3,7%. Los mercados asiáticos también bajaron. Los europeos subieron un poco al principio luego que el Banco de Inglaterra redujo las tasas de interés, pero luego volvieron a bajar. La volatilidad del mercado ha provocado asombrosos altos y bajos. Hace apenas tres semanas el S&P 500 estaba marcando récords. Desde entonces ha perdido un 18%, y el Dow Jones lleva seis días protagonizando movimientos de 1.000 puntos. Ello ha ocurrido sólo tres veces antes en la historia. La crisis del coronavirus ha golpeado fuertemente a la economía mundial. Debido a que mucha gente se ha quedado en casa, las fábricas dejan de producir, y por ende las tiendas tienen menos que vender. Además, hay menos viajeros, escasa audiencia en los eventos masivos y menos personas en restaurantes. ___ Contribuyeron a esta nota los corresponsales de AP Yuri Kageyama y Katie Lam.

