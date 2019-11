Votan en Kansas City por eliminar nombre de King de bulevar

KANSAS CITY, Missouri — Los votantes de Kansas City aprobaron de forma abrumadora quitar el nombre de Dr. Martin Luther King a uno de los bulevares históricos de la ciudad, menos de un año después de que el Concejo Municipal decidiera cambiar su nombre de The Paseo por el del defensor de derechos civiles.

Los resultados no oficiales del martes indican que la propuesta de quitar el nombre de King recibió casi 70% de los votos, y poco más de 30% fueron a favor de dejarlo.

El debate sobre el nombre del bulevar de 16 kilómetros (10 millas) de largo en el oriente de la ciudad comenzó poco después de la decisión tomada en enero de cambiar su nombre. Los activistas de derechos civiles que presionaron para que se hiciera el cambio festejaron cuando cambiaron los letreros de la calle, creyendo que finalmente habían ganado una lucha de décadas para honrar a King y que parecía poner fin a la reputación de Kansas City como una de las grandes ciudades en Estados Unidos sin una calle con su nombre.

Pero un grupo de residentes aferrados a mantener el nombre The Paseo comenzó a recaudar peticiones para que se votara por el cambio y lograron su objetivo en abril.

Los ánimos llegaron a su máximo nivel el domingo cuando miembros del grupo “Salven The Paseo” organizaron una protesta silenciosa durante un evento para fomentar el voto en una iglesia de negros que querían mantener el nombre de King. Entraron a la Iglesia Bautista Paseo y se pararon en sus dos pasillos en silencio, sin reaccionar a quienes los acusaban de ser irrespetuosos en una iglesia, pero negándose a tomar asiento como se los pedían los pastores.

Muchos partidarios del nombre Martin Luther King indicaron que los oponentes son racistas y que “Salven The Paseo” es un grupo mayoritariamente blanco y muchos de sus miembros no viven en la calle, que atraviesa de norte a sur un área mayoritariamente negra de la ciudad.

Los partidarios del nombre The Paseo niegan las acusaciones de racismo diciendo que respetan a King y quieren que la ciudad encuentre una forma de honrarlo. Se oponen al cambio porque el Concejo Municipal no se apegó a los estatutos de la ciudad y no notificó a la mayoría de los residentes sobre la propuesta. También argumentan que The Paseo es un nombre histórico para el primer bulevar de la ciudad, que se terminó en 1899.

El extremo norte del bulevar está en la lista del Registro Nacional de Lugares Históricos.