Trump advierte que 'perros feroces' atacarían a manifestantes

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el sábado que muchos agentes del Servicio Secreto estaban “esperando entrar en acción” y listos para soltar “los perros más feroces y usar las armas más amenazantes que yo haya visto” si los manifestantes enfurecidos por su respuesta a la muerte de George Floyd hubiesen cruzado la valla de seguridad de la Casa Blanca. En una serie de tuits horas después de que centenares de manifestantes se congregaron en las cercanías de la Casa Blanca y chocaron con policías antimotines, Trump los denigró, puso en dudas su lealtad a la causa de Floyd y dijo que solamente querían “causar problemas”. No ofreció evidencia alguna para respaldar sus aseveraciones y pareció alentar a sus partidarios a hacer sentir su presencia: “Esta noche, por lo que entiendo, ¿ES NOCHE DE MAGA EN LA CASA BLANCA?”. MAGA es la sigla en inglés de “devolver la grandeza a Estados Unidos”, el lema de campaña de Trump. Trump dijo que él había “observado cada movimiento” desde dentro de la mansión ejecutiva y “no pude haberme sentido más a salvo” mientras el Servicio Secreto dejó proseguir las protestas, “pero cada vez que alguien se excitó demasiado o se pasó de raya, ellos rápidamente respondieron, fuertemente — (los manifestantes) no sabían que les pasaba”. El presidente también criticó a los alcaldes de Washington y Minneapolis. Floyd es el hombre negro que estaba esposado cuando un policía apoyó su rodilla sobre su cuello durante varios minutos mientras él suplicaba por su vida y decía que no podía respirar. Desde entonces, han estallado protestas en todo el país. La referencia de Trump a “perros feroces” siendo azuzados contra los manifestantes evoca imágenes de las luchas por los derechos civiles, cuando las del movimiento enfrentaban perros y chorros de agua a presión. Los tuits de Trump aparecieron horas antes de la partida del presidente hacia el Centro Espacial Kennedy en Florida para presenciar un nuevo intento de lanzamiento del Falcon 9 de SpaceX, que sería el primer vuelo tripulado al espacio desde suelo estadounidense en casi una década. Trump visitó Cabo Cañaveral el miércoles, pero ese intento fue suspendido debido a las malas condiciones del tiempo. Muriel Bowser, alcaldesa de la capital del país, respondió al presidente que “mientras él se esconde tras su cerca, atemorizado y solo, yo respaldo a las personas que ejercen pacíficamente su derecho a la libertad de expresión tras el asesinato de #GeorgeFloyd & centenares de años de racismo institucional”. Llamó a las personas en el Distrito de Columbia y el resto del país a “mantener gran autocontrol incluso cuando este presidente trata de dividirnos”. © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Saturday, May 30, 2020 1:40 pm.