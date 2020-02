Previous Next Tiroteo en en Walmart en Colorado; hombre y mujer intercambian disparos La policía y los paramédicos son vistos afuera de una tienda de Walmart en Broomfield, Colorado. Un hombre y una mujer intercambiaron disparos dentro del suburbio de Denver Walmart, aterrorizando a los compradores y provocando una respuesta policial enjambre, dijo la policía.

Posted:

BROOMFIELD, Colorado — Un hombre y una mujer intercambiaron disparos el martes dentro de una tienda Walmart en un suburbio de Denver, causando pánico entre los compradores y provocando la intervención de la policía. Nadie resultó lastimado y ambos fueron detenidos, informó la policía de Broomfield. No se revelaron sus nombres y no se aclaró qué fue lo que los motivó a disparar. El hombre y la mujer se conocían, pero él no sabía detalles de su relación, agregó la policía. Hubo “unos cuantos disparos” entre ambos, según el sargento Steve Griebel citado por el diario The Denver Post. Mary Boyle le dijo al Post que estaba de compras en la tienda con su hija de 11 meses cuando escuchó disparos y gritos. Tomó a su hija y corrió hacia la parte trasera de la tienda. “Fue un terror absoluto”, dijo Boyle. “Todo lo que podía pensar era en proteger a mi hija”. La policía instó a los compradores a evitar la zona, que está a unas 10 millas (16 kilómetros) al noroeste del centro de Denver. Un video de la televisora KUSA mostró una fuerte presencia policial alrededor de la tienda. La policía colocó cinta plástica amarilla para bloquear las entradas y hubo agentes armados caminando por el techo del centro comercial o interrogando a las personas en las aceras. © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Nacional on Wednesday, February 19, 2020 10:58 am.