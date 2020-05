TEXAS. Luz verde a parques acuáticos, comedores de centros comerciales

Abbott emitió una proclamación el martes; abrirán el viernes

Texas continues swift reopening, including return of sports El gobernador de Texas Greg Abbott anuncia la reapertura de más empresas de Texas durante la pandemia COVID-19 en una conferencia de prensa en el Capitolio del Estado de Texas en Austin el lunes 18 de mayo de 2020. Abbott dijo que las instalaciones de cuidado de niños, campamentos juveniles, algunos deportes profesionales, y los bares ahora pueden comenzar a reabrir total o parcialmente sus instalaciones como se describe en las regulaciones enumeradas en el sitio web de Open Texas.

El gobernador Greg Abbott emitió una proclamación el martes anunciando servicios y actividades adicionales que pueden reanudarse bajo su segunda ola de reaperturas, permitiendo que el área de restaurantes en los centros comerciales se reabran inmediatamente y dando luz verde para que los parques acuáticos comiencen a operar con capacidad limitada a partir del viernes. Los programas de deportes recreativos para adultos pueden reiniciarse el domingo, aunque los juegos y competiciones similares pueden no reiniciarse hasta el 15 de junio. Abbott también permitió que los programas de educación para conductores reanuden las operaciones de inmediato. Para las zonas de área para restaurantes que optan por reabrir, Abbott está alentando a los centros comerciales a designar a una o más personas responsables de hacer cumplir el distanciamiento social y garantizar que las mesas se limpien y desinfecten entre usos. Su anuncio se produce casi una semana después de que anunció su segunda ola de reaperturas diseñada para impulsar la economía del estado durante la pandemia de coronavirus. La semana pasada, las instalaciones de cuidado infantil y bares de capacidad limitada recibieron luz verde para reabrir. El gobernador comenzó una reapertura gradual de la economía a fines de abril, permitiendo que expire el pedido de permanencia en el hogar del estado y permitiendo que las tiendas minoristas, restaurantes, cines y centros comerciales operen al 25% de su capacidad. Luego permitió que las peluquerías y salones volvieran a abrir el 8 de mayo bajo ciertas restricciones. La proclamación de Abbott el lunes se produjo un día después de que el número total de casos de coronavirus en Texas aumentara a 55,971, incluidas 1,527 muertes, según los últimos datos del Departamento de Servicios de Salud del Estado. De los 254 condados de Texas, 228 están reportando casos.

