Texas espera anuncio de reapertura de algunos negocios

Previous Next Global death toll tops 200,000 as some virus lockdowns eased Los trabajadores de la salud que usan uniformes médicos y máscaras faciales observan cómo los manifestantes realizan una manifestación "Open Texas" en el Capitolio del Estado de Texas, el sábado 25 de abril de 2020, en Austin, Texas. Debido a la pandemia de COVID-19, Texas está bajo órdenes de quedarse en casa, excepto para los trabajadores esenciales y las empresas.

Austin, 26 Abr (Notimex).- Greg Abbot, gobernador del sureño estado de Texas, tiene previsto anunciar mañana lunes la reactivación de la economía de la entidad estadounidense a través de permitir la operación de negocios pequeños, aunque algunos expertos muestran reticencias. Se espera que se convoque a la reapertura de "una masiva cifra de negocios", pero de una manera segura y guiada por médicos y datos, luego de que la numeralia local señala que los nuevos contagios se han reducido en la entidad del sur estadounidense, fronterizo con México. Empero los expertos, incluidos asesores del gobernador texano, señalan que para evitar que crezcan de nuevos los contagios se requiere que antes de relajar medidas como el distanciamiento social, se realicen más exámenes, señaló The Dallas Morning News. Algunos análisis hablan de la necesidad de realizar al menos 40 mil exámenes por día, pero los que se realizan hasta ahora apenas son la mitad de esa cifras, 20 mil 200, añade el reporte de COVID Tracking Project, que ha ganado respeto en este país. Por lo pronto la oficina de Abbot ha mantenido reserva sobre las medidas que difundirá este lunes, pero sí ha dejado entrever que las reaperturas de negocios tendrían relación con el tamaño regional del brote y podrían iniciar en mayo venidero. Con la debida distancia entre personas, se cree que podría anunciarse la reapertura de restaurantes, estéticas y cines, sin que fuera necesario portar cubrebocas. Los datos señalan que unas 23 mil 700 personas han dado positivo en los exámenes, además de que 600 personas han fallecido, pero sin que crezca el número diario de nuevos contagios. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

