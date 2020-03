Suben a ocho los muertos por tornados en EEUU

Previous Next Tornado hits downtown Nashville, at least 8 die in Tennessee Un automóvil aplastado por un árbol se sienta en una calle después de que un tornado aterrizó el martes 3 de marzo de 2020 en Nashville, Tennessee.

Posted:

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — Dos tornados arrasaron con unos 40 inmuebles en el centro de Tennessee la madrugada del martes, matando a por lo menos ocho personas, informaron las autoridades. Uno de los tornados causó daños graves en el centro de Nashville. Las autoridades exhortaron a la población a quedarse en sus casas, por lo menos hasta que la luz del dñia permita evaluar el peligro en medio de un desolado panorama de paredes y techos derrumbados, cables eléctricos rotos y grandes árboles partidos. Cerraron las escuelas, los tribunales y el transporte público y algunos centros de votación fueron reubicados apenas horas antes de celebrarse las primarias demócratas en el estado. “Un tornado barrió el condado”, informó el alcalde de Nashville John Cooper al diario Tennessean cuando visitaba un albergue de emergencias. "Hay gente en hospitales y francamente, hay fatalidades”. La vocera de la agencia local de manejo de desastres, Maggie Hannan, confirmó la cifra de ocho muertos, entre ellos uno en Nashville, cuatro en el condado de Putnam, dos en el condado de Wilson y uno en el condado de Benton. Los tornados fueron generados por una línea de tormentas severas que causaron daños en Tennessee a medida que avanzaba por el estado después de la medianoche. Hannan dijo que todo tipo de construcciones, carreteras, puentes, servicios públicos y negocios se vieron afectados. Uno de los tornados tocó tierra en el centro de la ciudad y según informes causó estragos hasta en Hermitage, a unos 16 kilómetros (10 millas) al este de la ciudad. Otras localidades que sufrieron daños fueron Mt. Juliet, el centro de Nashville y Germantown. “Nuestra comunidad ha sido impactada severamente”, tuiteó el Departamento de Policía de Mt. Juliet. Hubo gran cantidad de personas heridas y viviendas dañadas, agregó. “Seguimos buscando a las personas lastimadas. Quédense en sus casas si pueden”, exhortó el departamento. Policías y bomberos acudieron a unos 40 inmuebles derrumbados en la zona metropolitana de Nashville, informaron las autoridades. El aeropuerto John C. Tune en el oeste de Nashville, “sufrió daños significativos debido al clima inclemente”, informó la vocera Kim Gerlock en un comunicado. Varios de los hangares han sido destruidos y los cables eléctricos cayeron, añadió, aunque dijo que no había reportes de gente lastimada. Pidió a los habitantes mantenerse alejados del aeropuerto hasta nuevo aviso. Un video publicado en internet desde el sector este de Nashville muestra un tornado claramente delineado atravesando la ciudad vertiginosamente. Destellan relámpagos en medio de la oscuridad y se escucha el rugido del viento. En las redes sociales abundaban fotos de construcciones derribadas, cables enmarañados y estructuras reducidas a escombros. En una foto se ve parte de una cerca que cayó encima de un automóvil. Otra mostraba una habitación sin techo ni paredes, por lo que podían verse cajas sobre unos estantes. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Nacional on Tuesday, March 3, 2020 8:15 am.