Si su hijo recibe almuerzo gratis en la escuela, podría recibir 285 dólares en ayuda alimentaria Estudiantes almuerzan en el Distrito Escolar Independiente de North Side en San Antonio.

A partir del lunes, las familias de bajos ingresos de Texas pueden solicitar 285 dólares en ayuda federal por niño para compensar las comidas gratuitas y de precio reducido que perdieron mientras las escuelas estaban cerradas debido a la pandemia de coronavirus. Las familias que estaban en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria en marzo no necesitan solicitar el programa conocido como Pandemic-EBT, abreviatura de transferencia electrónica de beneficios. Estos beneficios se depositaron automáticamente en su tarjeta Lone Star, la tarjeta de débito que Texas utiliza para distribuir ayuda SNAP, a principios de este mes. Otras familias, incluyendo aquellas que se inscribieron en SNAP después de marzo, tienen hasta el mes de junio para presentar solicitudes para el programa de beneficios de alimentos. Esto es lo que los padres y tutores deben saber al solicitar los beneficios. ¿Quién es elegible? Los alumnos de hasta 21 años que recibieron comidas gratuitas o de precio reducido en la escuela este año escolar son elegibles para el programa. Aunque las familias que reciben SNAP obtienen beneficios automáticamente para niños de 5 a 18 años, también deben solicitar los beneficios en junio si tienen hijos elegibles menores de 5 años o entre las edades de 19 y 21. Los bebés y niños pequeños no son elegibles para Pandemic-EBT. Si el Congreso aprobara la Ley HEROES, otro proyecto de ley de alivio del coronavirus multimillonario, los niños pequeños serían elegibles para el EBT pandémico, y los beneficios se extenderían durante el verano, dijo Rachel Cooper, analista de políticas senior de Every Texan, un instituto politico de izquierda anteriormente conocida como el Centro de Prioridades de Política Pública. ¿Cuánto dinero recibirá mi familia? El programa pagará una suma global de 285 dólares por niño elegible, o alrededor de 5.70 dólares para cubrir tanto el desayuno como el almuerzo por cada día de escuela cancelado. Los guardianes de dos niños que se perdieron las comidas escolares recibirían 570 dólares en beneficios, los guardianes de tres niños recibirían 855 dólares, y así sucesivamente. Este es un pago único. Una vez aprobado, las familias recibirán una tarjeta de Texas Pandemic-EBT en el correo precargada con fondos. La tarjeta funciona igual que una tarjeta de débito, pero solo se puede usar para alimentos. Pandemic-EBT sigue las mismas reglas que SNAP. Las familias no pueden usar ninguno de los beneficios para la comida caliente y preparada, como un sándwich caliente que se debe comer inmediatamente, alcohol o productos de tabaco. Los beneficios no se pueden usar en restaurantes. ¿Cómo me inscribo? Los distritos escolares deben enviar un enlace a la solicitud en la primera semana de junio. La aplicación es sencilla. Los padres y tutores completarán detalles como el nombre del niño, la dirección y la identificación de la escuela, dijo Cooper. ¿Cuándo recibiré mis beneficios? Las familias deben recibir sus tarjetas Pandemic-EBT por correo dentro de los siete a 10 días posteriores a la presentación de sus solicitudes, siempre que la información proporcionada en la solicitud en línea coincida con los registros presentados por la Agencia de Educación de Texas y el Departamento de Agricultura de Texas. Si la información no coincide, los funcionarios realizarán un seguimiento con ambos departamentos, lo que puede retrasar el tiempo en que una familia recibe su tarjeta, dijo Elliott Sprehe, portavoz de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas, el departamento que supervisa Pandemic-EBT. La comisión dijo que procesará los pedidos a medida que entren, una vez que tenga una lista de los niños que reciben comidas escolares gratuitas o de precio reducido. ¿Pandemic-EBT afecta mi capacidad de obtener otros beneficios como desempleo o SNAP? No. El beneficio de comida escolar no afectará la elegibilidad para otros beneficios. ¿Cuánto tiempo tengo para gastar los beneficios? Los beneficios no utilizados caducan después de un año. ¿Sigue siendo elegible mi hijo si el distrito escolar ha continuado proporcionando comidas? Sí, Pandemic-EBT es un beneficio adicional, no un reemplazo para programas como comidas escolares para llevar o comidas de verano. ¿Tiene que ser ciudadano para obtener Pandemic-EBT? No, cualquier niño es elegible para el programa, independientemente de su estatus migratorio o el de su cuidador. Si bien las familias inmigrantes pueden preocuparse de que la solicitud de beneficios perjudique sus posibilidades de convertirse en residentes legales bajo la regla de la carga pública, que penaliza a los inmigrantes que han usado los beneficios públicos durante un cierto período de tiempo, Pandemic-EBT no cuenta para esa regla. ¿Califica mi hijo si recibe comidas gratis en su guardería? Tal vez. Si el niño asiste a Head Start o un programa de prekínder que participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares, es elegible para el programa de beneficios de alimentos. ¿Son elegibles los niños en escuelas charter y privadas? Sí, siempre que la escuela proporcione comidas a través del Programa Nacional de Almuerzos Escolares y/o Programas de Desayuno Escolar.

