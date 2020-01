Previous Next Senado de EEUU listo para aprobar nuevo pacto norteamericano El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, republicano de Kentucky, abandona la cámara del Senado en el Capitolio en Washington, el jueves 16 de enero de 2020.

WASHINGTON, D.C. — Un día después de firmar un nuevo acuerdo con China, el presidente Donald Trump espera recibir más buenas noticias en el frente comercial, pues el Senado parece listo para aprobar un nuevo pacto norteamericano. La Cámara de Representantes ya ha aprobado por abrumadora mayoría el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Se prevé que en las próximas horas el Senado hará lo propio y lo enviará a Trump para su firma antes de abordar las acusaciones contra el presidente. El líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, dijo que el pacto es una “gran victoria para el gobierno de Trump, una gran victoria para todos los que queremos dejar atrás esta temporada de ruido político tóxico”. Trump ha dicho que el pacto comercial vigente, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ha enviado millones de empleos fabriles a México, donde los sueldos son más bajos. Su gobierno ha logrado cambios que buscan producir más autos en Estados Unidos, donde los trabajadores ganan en promedio al menos 16 dólares la hora. Además, obliga a México a modificar sus leyes para que se facilite la creación de sindicatos independientes, con lo que mejorarían los sueldos y las condiciones de trabajo y reduciría los incentivos para que las empresas estadounidenses trasladen sus plantas al sur de la frontera. Aunque las negociaciones con Canadá y México finalizaron hace más de un año, los legisladores demócratas insistieron en cambios que según ellos aumentan las probabilidades de que México cumpla sus compromisos. Como parte de las negociaciones, el gobierno de Trump aceptó eliminar una cláusula que ofrecía a los caros medicamentos biológicos _hechos de células vivas_ 10 años de protección frente a la competencia. Los republicanos y el presidente se han quejado de las demoras en las negociaciones, pero éstas significaron un apoyo inesperadamente amplio para el T-MEC. La central sindical estadounidense AFL-CIO apoyó el pacto, junto con decenas de cámaras empresarias y agrícolas. Los principales opositores son los grupos ambientalistas, quienes sostienen que el acuerdo contribuirá a la elevación de las temperaturas. Se prevé que el T-MEC tenga un impacto modesto en la economía estadounidense, pero da a los legisladores de ambos partidos la oportunidad de respaldar un acuerdo ansiado por los agricultores, ganaderos y otros empresarios impacientes por superar los meses de tensiones comerciales que han complicado sus decisiones de inversión y contratación. Trump hizo que la renegociación del TLCAN fuera un sello distintivo de su campaña presidencial en 2016 mientras trataba de obtener los votos de la clase trabajadora en estados como Michigan, Ohio, Wisconsin y Pensilvania. El nuevo tratado incluye cláusulas diseñadas para enviar de regreso los empleos de manufactura a Estados Unidos. Por ejemplo, requiere que de 40% a 45% de los automóviles sean fabricados en países que paguen a los trabajadores por lo menos 16 dólares la hora, es decir, en Estados Unidos y Canadá, no en México. © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

