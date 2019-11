Previous Next Revelan más casos de manoseos a niñas en Disney World Fotografía proporcionada por el Departamento de Policía del condado Orange de James Anthony Jones. Buy this photo

ORLANDO, Florida — Un hombre de Florida que fue acusado de agredir sexualmente de dos menores de edad en Disney World fue señalado ahora de abusar de otras dos menores en el parque temático. James Anthony Jones, de 50 años, ahora enfrenta cargos adicionales de abuso indecente o lascivo, informó el departamento de Policía del condado de Orange. Jones fue arrestado en el parque el mes pasado después de que supuestamente acosó a una niña de menos de 12 años y a otra menor de entre 12 y 15 años. Fue acusado de tocar a una de ellas en un seno mientras pasaba a su lado en la tienda Ye Olde Christmas en MagicKingdom y de tocar a la otra menor en la atracción HauntedMansion. Las nuevas acusaciones son por haber abusado de otras niñas de 13 y 14 años en septiembre. Un comunicado de Disney dijo que revocó el pase anual de Jones. © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

