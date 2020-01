Puma ataca a niño de 3 años en sur de California

Posted:

LAKE FOREST, California — Un niño de 3 años está en condición estable después de sufrir heridas severas por el ataque de un puma en un parque natural en el sur de California, informaron las autoridades. El ataque ocurrió alrededor de las 4:15 de la tarde del lunes en la reserva Whiting Ranch, informaron los bomberos del condado Orange. El capitán de bomberos Tony Bommarito dijo que el puma agarró al niño por el cuello y su padre le aventó una mochila al animal, quien entonces soltó al menor y se llevó la mochila con la que subió a un árbol, informó la televisora KTLA. El departamento de policía del condado dijo que ayudó a desalojar el parque y luego recibió permiso de la agencia estatal de Pesca y Vida Silvestre para matar al felino. Whiting Ranch se extiende sobre más de 1.012 hectáreas (2.500 acres) de cañones y pastizales en las laderas de las montañas de Santa Ana. En 2004, un puma mató a un ciclista que iba solo en el parque y horas después atacó a otro ciclista que logró sobrevivir. © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Nacional on Tuesday, January 21, 2020 11:07 am.