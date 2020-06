Ocho heridos en tiroteo en bar de San Antonio

Posted:

SAN ANTONIO, Texas — Un hombre al que no dejaron entrar a un bar en San Antonio comenzó a disparar e hirió a ocho personas en el estacionamiento el viernes por la noche, dice la policía. Las autoridades estaban buscando al individuo, que escapó de la escena, dijo el jefe de la policía de San Antonio, William McManus, en un encuentro con la prensa el sábado. El hombre era parte de un grupo pequeño que salió de un bar en el norte de San Antonio y cruzó la calle hacia Rebar, un vasto club nocturno que a menudo tiene música en vivo. El grupo fue rechazado allí porque estaban “ebrios”, dijo McManus. Uno de los miembros del grupo respondió respondió diciendo: “¿No sabes quién soy? Soy un peleador de UFC de California”, dijo el jefe policial. Ese hombre seguidamente se dirigió a su auto al otro lado de la calle, sacó un fusil, regresó al estacionamiento de Rebar y comenzó a disparar, dijo McManus. Cinco mujeres y res hombres, con edades entre 23 y 41 años, fueron heridos de bala. Su condición no era conocida de inmediato, pero McManus dijo que las víctimas estaban estables en hospitales, a los que fueron por su cuenta. La herida más grave fue sufrida por una persona baleada en la espalda, dijo. Otras dos personas fueron rozadas por balas, pero no solicitaron tratamiento. Aunque el agresor seguía a la fuga, McManus opìnó que no representaba un peligro en el área. No se dieron más detalles. Rebar está 3,2 kilómetros (2 millas) al sureste del aeropuerto internacional de San Antonio. © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Nacional on Saturday, June 13, 2020 11:42 am.