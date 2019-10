Previous Next Nueva variedad de manzana debutará en EEUU en diciembre En esta foto del 15 de octubre del 2019, una manzana Cosmic Crisp es recogida en Wapato, Washington. Es una nueva variedad de manzana, y estará en los estantes en Estados Unidos a partir del 1 de diciembre.

SPOKANE, Washington — Le llaman Cosmic Crisp (Crujiente Cósmica), pero no es un videojuego, ni una superheroína o una canción de Grateful Dead: es una nueva variedad de manzana que estará en los estantes en Estados Unidos a partir del 1 de diciembre. Cosmic Crisp es la primera variedad creada en el estado de Washington, que produce la mayoría de las manzanas del país. Se espera que tenga un impacto fuerte en el mercado. Los granjeros ya han plantado 12 millones de manzanos de Cosmic Crisp, una señal de confianza en la nueva variedad. Aunque este año solamente habrá 450.000 cajas de 18 kilogramos (40 libras) para la venta, eso aumentará a 2 millones de cajas el año próximo y más de 21 millones para el 2026. La variedad fue desarrollada por la Universidad Estatal de Washington. Los granjeros en el estado, que pagaron por los estudios, tendrán el derecho exclusivo a la venta de las manzanas durante 10 años. Es llamada “Crujiente Cósmica” por sus puntos amarillos brillantes, que parecen estrellas. “Nunca he visto nada tan lindo en los manzanares como esto”, dijo Aaron Clark, de Yakima, cuya familia posee varios manzanares en el centro de Washington y que ha plantado 32 hectáreas (80 acres) de Cosmic Crisp. La nueva variedad se conserva por largo tiempo en almacenamiento y en el refrigerador, dijo Kate Evans, que dirige el programa de cruces en la universidad. Y es excepcionalmente buena al comerla, dijo. “Es súper crujiente, muy jugosa y tiene un buen equilibrio entre dulzura y acidez”. Las Cosmic Crisp son un cruce entre la variedad Enterprise, resistente a las plagas, y la popular Honeycrisp. La Honeycrisp fue la última variedad en generar un gran entusiasmo en Estados Unidos, cuando fue introducida hace un par de décadas. Fue desarrollada por la Universidad de Minnesota. “Esta manzana (Cosmic Crisp) tiene buenas oportunidades de éxito con mucha gente”, dijo Clark, vicepresidente de Price Cold Storage, una compañía con huertos de frutas y almacenes en la región central de Washington. “Y mejor que lo sea, porque vamos a tener muchas”. Las manzanas generan 2.500 millones de dólares al año en Washington, que produce 60% de los suministros nacionales. © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

