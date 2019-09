Multan a YouTube en EEUU con 170 millones de dólares

Previous Next Youtube Fotografía de archivo del 20 de marzo de 2018 muestra la app de YouTube en un iPad en Baltimore.

Posted:

WASHINGTON, D.C. (AP) — Las autoridades regulatorias de Estados Unidos multaron al sitio de videos YouTube con 170 millones de dólares para resolver las acusaciones de que recopilaba datos personales de menores de edad sin consentimiento de sus padres. La Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés) multó a Google, la empresa matriz de YouTube, con 136 millones de dólares y la empresa pagará 34 millones de dólares adicionales al estado de Nueva York para resolver acusaciones similares. La multa es la mayor que la FTC ha impuesto hasta ahora a Google, aunque es muy pequeña en comparación con la multa de 5.000 millones de dólares que la misma agencia le impuso a Facebook este año por violaciones de la privacidad. La FTC ha estado investigando a YouTube por la forma en que maneja los datos de los menores de 13 años. Los niños están protegidos por una ley federal estadounidense que requiere el consentimiento de los padres antes de que las empresas puedan recopilar y compartir su información personal. “YouTube promocionó su popularidad entre los niños a posibles clientes corporativos”, dijo el presidente de la FTC, Joe Simons, en una declaración. Sin embargo, cuando se trata de cumplir con la ley que protege la privacidad de los menores, agregó, “la empresa se negó a reconocer que partes de su plataforma estaban claramente dirigidas a los niños. No hay excusa para que YouTube viole la ley”. YouTube ha dicho que su servicio está dirigido a niños mayores de 13 años, aunque los más pequeños suelen ver videos en el sitio y muchos de los canales populares incluyen dibujos animados o canciones para infantes. El sitio tiene su propia aplicación para niños, llamada YouTube Kids. La compañía también lanzó una versión en web de ese servicio en agosto. El canal dice que requiere el consentimiento de los padres y que utiliza problemas matemáticos simples para asegurar que los niños no se registren por su cuenta. YouTube Kids no personaliza los anuncios en función de los intereses de los espectadores como ya lo hace con la versión estándar de YouTube. La versión para niños hace un seguimiento de la información sobre lo que los menores están viendo con el fin de recomendar videos. También recopila información de identificación del dispositivo. © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Nacional on Wednesday, September 4, 2019 10:49 am.