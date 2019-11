Previous Next Menor pinta esvástica en escuela en Minnesota Un menor de edad dibujó una esvástica y otro grafiti en una escuela primaria de un suburbio de Minneapolis pero no será procesado porque no causó daño permanente, indicaron autoridades.

EDINA, Minnesota — Un menor de edad dibujó una esvástica y otro grafiti en una escuela primaria de un suburbio de Minneapolis pero no será procesado porque no causó daño permanente, indicaron autoridades. La policía de Edina acudió a la escuela tras descubrirse las pintadas. Un oficial tomó foto de la grafía y la borró. Las autoridades revisaron el video de vigilancia e identificaron al menor. El pequeño confesó pero no será arrestado ni procesado porque no hubo daño duradero, dijo la policía. En un correo electrónico a las familias del distrito escolar de Edina, el superintendente John Schultz escribió que “cuando un acto de odio ocurre en cualquier parte en Edina, afecta a toda nuestra comunidad”. El diario The Star Tribune dice que el distrito se puso en contacto con la comunidad judía local en busca de guía mientras lidia con el asunto © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

