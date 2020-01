Juez falla que hospital de Texas puede desconectar a niña

Esta foto del 8 de noviembre de 2019 proporcionada por Texas Right to Life muestra a Tinslee Lewis. El jueves 2 de enero de 2020, un juez de Texas se puso del lado de un hospital que planea retirar a la niña de 11 meses del soporte vital después de que su madre no estuvo de acuerdo con la decisión de los médicos que dicen que el bebé tiene dolor y que su condición nunca mejorará.