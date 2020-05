JCPenney se declara en bancarrota

Previous Next JCPenney Brownsville Letreros puestos afuera de JCPenney anuncian la reapertura de la tienda el miércoles en el Sunrise Mall. Buy this photo

NUEVA YORK (AP) — La pandemia de coronavirus ha llevado a la famosa pero problemática cadena de grandes almacenes J.C.Penney a la bancarrota del Capítulo 11. Es el cuarto minorista importante en cumplir con ese destino. Como parte de su reorganización, la compañía de 118 años dijo el viernes por la noche que cerrará algunas tiendas. Dijo que las tiendas cerrarán en fases a lo largo del proceso del Capítulo 11 y que los detalles de la primera fase se divulgarán en las próximas semanas. Penney es el minorista más grande en solicitar la reorganización por bancarrota desde la pandemia y se une a la cadena de tiendas de lujo Neiman Marcus, J. Crew y Stage Stores. Se espera que muchos otros minoristas sigan a medida que los cierres de negocios en todo el país hayan evaporado las ventas. De hecho, las ventas minoristas de EE. UU cayeron un récord de 16.4% de marzo a abril. “La pandemia de coronavirus ha creado desafíos sin precedentes para nuestras familias, nuestros seres queridos, nuestras comunidades y nuestro país”, dijo el CEO de Penney, Jill Soltau, en un comunicado. “Como resultado, la industria minorista estadounidense ha experimentado una nueva realidad profundamente diferente, exigir a JC Penney que tome decisiones difíciles al administrar nuestro negocio para proteger la seguridad de nuestros asociados y clientes y el futuro de nuestra empresa”. Muchos expertos se muestran escépticos acerca de la supervivencia de Penney, incluso cuando pierde su deuda y reduce el número de sus tiendas. Sus ofertas de moda y hogar no se han destacado durante años. Y además, sus clientes de ingresos medios a bajos han sido los más afectados por los despidos masivos durante la pandemia. Es probable que muchos de ellos compren más en las tiendas de descuento, si es que compran, dicen los analistas. “Esta es una historia larga y triste”, dijo Ken Perkins, presidente de Retail Metrics, una firma de investigación minorista. “Penney no ofrece ninguna razón para comprar allí en comparación con sus competidores, ya sea Macy’s o T.J. Maxx o Walmart. ¿Cómo van a sobrevivir? Penney informó que tiene $ 500 millones en efectivo y ha recibido compromisos de $ 900 millones en financiamiento para ayudarlo a operar durante la reestructuración. Dijo que buscará diferentes opciones, incluida la venta de la compañía. La reestructuración debería reducir varios miles de millones de dólares de su deuda y proporcionar más flexibilidad para enfrentar las consecuencias financieras de la pandemia, dijo Penney. Al igual que muchos grandes almacenes, Penney está luchando por seguir siendo relevante en una época en que los estadounidenses compran más en línea o en tiendas de descuento. Sears ahora se ha reducido a un par de cientos de tiendas después de ser comprado por el multimillonario de fondos de cobertura y su ex presidente Eddie Lampert en bancarrota a principios de 2019. Barneys New York cerró sus puertas a principios de este año y Bon-Ton Stores cerró en 2018. La pandemia acaba de poner en peligro a los grandes almacenes al ver que sus ventas se evaporan con cierres prolongados. Incluso cuando los minoristas como Penney comienzan a reabrir en estados como Texas y Florida que han relajado sus bloqueos, también se enfrentan a desafíos hercúleos para que los compradores se sientan cómodos al estar en espacios públicos. De hecho, Green Street Advisors, una firma de investigación de bienes raíces, predijo en un informe el mes pasado que más del 50% de todos los grandes almacenes con centros comerciales cerrarán a fines de 2021. Se espera que Penney finalmente liquide su negocio, señalando que una empresa más pequeña no resolverá sus principales problemas. Al igual que Sears, los problemas de J.C.Penney se desarrollaron durante años, marcando un lento declive desde sus días de gloria durante la década de 1960 hasta la década de 1980, cuando se convirtió en un destino clave de compras en los centros comerciales para familias. Las raíces de la compañía comenzaron en 1902 cuando James Cash Penney comenzó una tienda de productos secos en Kemmerer, Wyoming. El minorista había enfocado sus tiendas en las áreas del centro, pero se expandió a los centros comerciales suburbanos a medida que se hicieron más populares a partir de la década de 1960. Con esa expansión, Penney agregó electrodomésticos, peluquerías y estudios de retratos. Pero desde fines de la década de 1990, Penney tuvo problemas con las débiles ventas y la mayor competencia de las tiendas de descuento y las cadenas especializadas que estaban exprimiendo su negocio en ambos extremos. Penney comenzó a coquetear con la bancarrota hace casi una década cuando un desastroso plan de reinvención encabezado por el entonces CEO Ron Johnson hizo que las ventas cayeran en caída libre. Johnson redujo drásticamente las promociones y trajo marcas de moda que rechazaron a los compradores leales. Como resultado, las ventas cayeron de $ 17. 3 mil millones durante el año fiscal que terminó a principios de 2012 a $ 13 mil millones un año después. Muchos clientes veteranos se marcharon y no han regresado. Johnson fue despedido en abril de 2013 después de solo 17 meses en el trabajo. Desde entonces, Penney ha sufrido una serie de cambios en la administración, cada uno de los cuales ha empleado diferentes estrategias que no lograron revivir las ventas. La compañía con sede en Plano, Texas, ha sufrido cinco años consecutivos de disminución de ventas, que ahora rondan los $ 11,2 mil millones. Sus acciones se cotizan a menos de 20 centavos, por debajo de $ 1.26 hace un año, y desde su máximo histórico de $ 81 en 2006.

