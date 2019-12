Previous Next Hallan muerta a familia de cuatro en Nuevo México La policía tiene una calle residencial acordonada mientras los detectives investigan la muerte de cuatro personas encontradas el día de Navidad dentro de una casa en Rio Rancho, N.M.

RIO RANCHO, Nuevo México — Una pareja de Nuevo México y sus dos hijos fueron hallados muertos en Navidad en su casa y las autoridades determinaron que la pareja estaba en proceso de divorciarse, informó la policía. Se habla de un posible homicidio-suicidio. El esposo se jubiló recientemente del Ejército de Estados Unidos y sufría de estrés postraumático, reportó el periódico Albuquerque Journal citando a la policía de Rio Rancho. Las autoridades hallaron una pistola junto al cadáver de Carlos Velásquez, quien estaba boca abajo y cruzado sobre las piernas de su esposa Marylyn, de 45 años, precisó el afidávit. Había casquillos dispersos en el piso de una recámara, según la declaración. Los cuerpos de ambos padres y sus hijos, Adrian de 14 años y Roberto de 22 años, fueron descubiertos por familiares preocupados que intentaron contactar a la familia en Navidad y llamaron al número de emergencias 911. Todas las víctimas murieron a causa de las heridas infligidas por balas. Roberto Velásquez se graduó de la Universidad de Nuevo México en mayo y estaba en casa para aprovechar el receso de Navidad de la Universidad de Stanford, en California, indicó el documento. Los parientes dijeron a la policía que la familia había jugado juegos en Nochebuena en la casa de otro pariente antes de partir a su casa. © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

